Urlano Carlos Nadal ad Alcaraz lui non riesce a far finta di niente | spettacolo agli Australian Open

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il secondo turno degli Australian Open, un tifoso ha interrotto Carlos Alcaraz con un'irriverente esclamazione, urlandogli

Un tifoso ha sorpreso Carlos Alcaraz durante la partita del secondo turno contro Hanfmann urlandogli "Carlos Nadal". La reazione del numero uno del mondo.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

“Sinner può fare il tris agli Australian Open”, la reazione di Alcaraz davanti a JannikAlcaraz e Sinner, protagonisti degli Australian Open, hanno condiviso il volo da Seul a Melbourne.

Leggi anche: Alcaraz nel mirino di Courier: “È un kamikaze”. Per Carlos ora si evoca la ‘Sindrome di Nadal’

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Urlano Carlos Nadal ad Alcaraz, lui non riesce a far finta di niente: spettacolo agli Australian Open.

urlano carlos nadal adUrlano Carlos Nadal ad Alcaraz, lui non riesce a far finta di niente: spettacolo agli Australian OpenUn tifoso ha sorpreso Carlos Alcaraz durante la partita del secondo turno contro Hanfmann urlandogli Carlos Nadal ... fanpage.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.