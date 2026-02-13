Alla Castle Hill Academy Kate Middleton ha scelto un’eleganza misurata puntando sull’armonia cromatica tra azzurro e marrone

Kate Middleton ha attirato l’attenzione alla Castle Hill Academy con un look sobrio ma curato, scegliendo un abito azzurro abbinato a dettagli marroni. La duchessa ha optato per questa combinazione per dare un tocco di freschezza al suo stile, evitando le mise troppo appariscenti. Un dettaglio che ha colpito molti presenti è stato il cappotto in tessuto morbido, che ha reso il suo outfit ancora più elegante e adatto all’occasione.

e reinterpretando il tailoring classico in una chiave più morbida. Protagonista la camicia azzurra firmata With Nothing Underneath: una nuance fresca e luminosa che richiama l’estetica classica dell’abbigliamento maschile rivisitato al femminile. Il taglio e la texture leggera contribuiscono a creare una base visiva ariosa, capace di alleggerire l’impatto del blazer in lana di Petar Petrov, capo strutturato dal rigore sartoriale. L’abbinamento tra azzurro polveroso e marrone caldo si rivela particolarmente attuale: un dialogo cromatico che sostituisce il più prevedibile blunero con una combinazione più morbida e sofisticata. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alla Castle Hill Academy, Kate Middleton ha scelto un’eleganza misurata, puntando sull’armonia cromatica tra azzurro e marrone Approfondimenti su castle hill In occasione della tradizionale Christmas Morning Service alla chiesa di Sandringham, Kate Middleton ha scelto un look che unisce tradizione, sobrietà ed eleganza italiana. In occasione del tradizionale Christmas Morning Service presso la chiesa di Sandringham, Kate Middleton ha optato per un look che combina elementi di tradizione, sobrietà ed eleganza italiana, riflettendo uno stile semplice ma raffinato. Kate Middleton ha preso parte a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, in un appuntamento che ha unito sport e stile. Kate Middleton ha partecipato a una visita ufficiale alla National Curling Academy in Scozia, accompagnata dal principe William. Argomenti discussi: Regno Unito, la principessa Kate visita una scuola; Kate Middleton, la camicia azzurra del potere che condivide con Letizia di Spagna; Regno Unito, la principessa Kate visita una scuola e si intrattiene con i piccoli alunni; I migliori look vintage di Amal Clooney (quando l’archivio batte ogni tendenza). Kate Middleton, la camicia azzurra del potere che condivide con Letizia di SpagnaKate Middleton e Letizia di Spagna hanno decretato il nuovo must have del 2027: la camicia azzurra che è il vero capo del potere. dilei.it LaPresse. . Kate Middleton tra i banchi di scuola a Londra per la salute mentale dei bambini La principessa del Galles ha visitato la Castle Hill Academy di Croydon in occasione della Settimana della salute mentale dei bambini. Nel suo ruolo di madrina dell'o - facebook.com facebook