Euphoria 3 | trailer trama cast e data di uscita dell' attesissima nuova stagione della serie cult
Euphoria 3, la nuova stagione della serie HBO creata da Sam Levinson, è in arrivo dopo quattro anni dalla precedente. Composta da otto episodi, la stagione approfondisce le vicende dei protagonisti con uno sguardo realistico e intenso. In Italia, la serie sarà disponibile su Sky, mantenendo la sua presenza nel panorama televisivo. Di seguito, trovate tutte le informazioni su trailer, trama, cast e data di uscita.
A quattro anni di distanza dalla seconda stagione, è finalmente in uscita Euphoria 3, terza stagione in 8 episodi della serie cult HBO, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, che in Italia uscirà ancora su Sky, nonostante il debutto di HBO Max in Italia. Zendaya, Sydney Sweeney e tutti gli. 🔗 Leggi su Today.it
Euphoria 3, il trailer che ci mostra Zendaya e soci (finalmente) nel mondo degli adulti - Il cult HBO Euphoria 3 torna dal 13 aprile su Sky e NOW con otto episodi inediti: tra salti temporali, nuove atmosfere noir e un cast stellare, cosa succederà a Rue e ai suoi amici? cosmopolitan.com
Euphoria 3: Il trailer ufficiale italiano svela la data d'uscita della terza stagione - Ci siamo: dopo una lunga attesa, in primavera tornerà Euphoria! comingsoon.it
Euphoria torna dopo 4 anni: ecco il trailer della terza stagione in uscita su Sky e NOWtv - Il ritorno della serie con Zendaya e Sydney Sweeney nelle prime sequenze della terza stagione, in uscita su Sky nel mese di aprile. msn.com
Il trailer della terza stagione di "Euphoria". Dal 13 aprile in Italia su HBO Max, Sky e NOW i nuovi episodi della serie cult con Zendaya. Tra le nuove guest star Sharon Stone e Rosalía. rbcasting.com/p=158243 x.com
Euphoria 3, ABBIAMO LA DATA! La terza stagione della serie debutterà il prossimo 12 aprile. In questi minuti è stato rilasciato il primo trailer ufficiale che ci mostra Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e il resto del cast dopo 4 anni dall’ultima puntata. In Ita facebook
