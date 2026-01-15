Euphoria 3 | trailer trama cast e data di uscita dell' attesissima nuova stagione della serie cult

Euphoria 3, la nuova stagione della serie HBO creata da Sam Levinson, è in arrivo dopo quattro anni dalla precedente. Composta da otto episodi, la stagione approfondisce le vicende dei protagonisti con uno sguardo realistico e intenso. In Italia, la serie sarà disponibile su Sky, mantenendo la sua presenza nel panorama televisivo. Di seguito, trovate tutte le informazioni su trailer, trama, cast e data di uscita.

A quattro anni di distanza dalla seconda stagione, è finalmente in uscita Euphoria 3, terza stagione in 8 episodi della serie cult HBO, creata, diretta e prodotta da Sam Levinson, che in Italia uscirà ancora su Sky, nonostante il debutto di HBO Max in Italia. Zendaya, Sydney Sweeney e tutti gli. 🔗 Leggi su Today.it

Euphoria 3, il trailer che ci mostra Zendaya e soci (finalmente) nel mondo degli adulti - Il cult HBO Euphoria 3 torna dal 13 aprile su Sky e NOW con otto episodi inediti: tra salti temporali, nuove atmosfere noir e un cast stellare, cosa succederà a Rue e ai suoi amici? cosmopolitan.com