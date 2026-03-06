L’Italia ha registrato un aumento del 1,9% nella raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, superando i 6 milioni di tonnellate. Tuttavia, nel Sud del Paese la percentuale di riciclo è più bassa e i rifiuti vengono gestiti in modo meno efficiente rispetto al resto della penisola. I dati evidenziano le disparità nelle pratiche di raccolta e smaltimento tra le diverse regioni italiane.

L'Italia sta diventando sempre più brava a raccogliere i rifiuti Raee. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono una risorsa se raccolti e smaltiti correttamente: la crescita del +1,9% (pari a oltre 6.800 tonnellate) è un dato positivo secondo il Centro di Coordinamento CDC. Nel 2025 la raccolta di questi rifiuti è aumentata rispetto all'anno precedente, con un totale di oltre 363.500 tonnellate annuali. Non tutte le categorie sono cresciute: alcune apparecchiature sono state smaltite in misura maggiore rispetto ad altre, come l'elettronica di consumo e i grandi elettrodomestici, mentre diminuiscono tv e monitor, oltre alle sorgenti luminose. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Raccolta Raee, migliora l’Italia +1,9% ma il Sud ricicla meno e peggio

Asia, il 22 febbraio giornata straordinaria per raccolta Raee e altri rifiutiL’Asia comunica di aver organizzato per il prossimo 22 febbraio, in piazza Cardinal Pacca (più comunemente conosciuta come piazza Santa Maria),...

Leggi anche: Sud, migliora ma ha i redditi più bassi

Altri aggiornamenti su Raccolta Raee.

Temi più discussi: Giornata straordinaria di raccolta di piccoli RAEE in occasione della SERR; Rifiuti elettrici ed elettronici più facili da conferire; RAEE Professionali, l’allarme di Erion: raccolta ancora bassa; Pescara si trasforma in una miniera urbana, ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuole.

Raccolta Raee, migliora l’Italia +1,9% ma il Sud ricicla meno e peggioOltre 363mila tonnellate di Raee raccolte nel 2025. Ecco quali sono i dispositivi più riciclati e dove si trovano i nuovi punti di raccolta ... quifinanza.it

Raee: nel 2025 la raccolta del Consorzio Ecolamp ha sfiorato le 3mila tonnellateRaee: nel 2025 la raccolta del Consorzio Ecolamp ha sfiorato le 3mila tonnellate. L'andamrnto nei vari raggruppamenti ... igizmo.it

Raccolta RAEE: la Puglia all'ottavo posto in Italia - facebook.com facebook

'In Italia bisogna migliorare la raccolta dei #RAEE e la comunicazione verso i cittadini. Il riciclo dei rifiuti elettronici è fondamentale per diminuire la dipendenza delle materie da paesi terzi e per salvaguardare le risorse del pianeta' @EleonoraEvi x.com