Raccolta porta a porta l' affondo di Usb | Rifiuti mal conferiti e aumento di infortuni tra gli operatori | è un servizio che va rivisto

L'Unione Sindacale di Base ha espresso critiche sul servizio di raccolta porta a porta, sottolineando che i conferimenti errati da parte dei cittadini stanno aumentando e che gli infortuni tra gli operatori sono in crescita. La sigla chiede una revisione approfondita dell’attuale sistema di gestione dei rifiuti, evidenziando la necessità di intervenire per migliorare le modalità di conferimento e tutelare la sicurezza degli addetti.

L'intervento dell'Unione sindacale di base: "Apprezziamo l'impegno dell'azienda a cercare soluzioni tecniche, ma non può bastare" Conferimenti errati da parte dei cittadini e rischio salute per gli operatori in aumento. Abbastanza per affermare la "necessità di una profonda rivisitazione dell’attuale sistema di raccolta rifiuti". Ovvero del porta a porta, nel mirino dell'Unione sindacale di base che, pur riconoscendo come il servizio sia sicuramente utile a sensibilizzare il cittadino, ne mette in discussione gli effetti previsti. Con conseguenze gravi che lasciano "un segno tangibile sugli operatori, con seri problemi alle articolazioni e alla colonna vertebrale", tanto che "il numero di infortuni è salito in modo esponenziale così come le malattie professionali". 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Raccolta porta a porta, l'affondo di Usb: "Rifiuti mal conferiti e aumento di infortuni tra gli operatori: è un servizio che va rivisto" Articoli correlati Leggi anche: Raccolta rifiuti, Lega contro il porta a porta: "Più danni che vantaggi, il servizio va rivisto" Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materialiRiprendono venerdì 9 gennaio gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di... Una selezione di notizie su Raccolta porta Temi più discussi: Porta a porta: il calendario estivo per le attività economiche / Notizie / Novità / Homepage; Avvio raccolta differenziata nel quartiere S. Paolo; Raccolta a Mortara, avanti con il ritiro porta a porta; Cavarzere. Parte il porta a porta nelle periferie: verso la tariffazione puntuale dei rifiuti. Rifiuti, nuovo calendario della raccolta porta a porta. Cosa cambia da aprileIn vigore dal 1° aprile. Non sono previste variazioni nella frequenza dei passaggi per ciascuna frazione di rifiuto, ma in alcune zone della città sono stati modificati i giorni di raccolta ... latinatoday.it Chiusdino, dal 16 marzo parte la raccolta porta a portaA Chiusdino la raccolta porta a porta partirà dal centro storico e da alcune frazioni, con la rimozione progressiva dei cassonetti stradali ... sienafree.it Calendario della Raccolta dei Rifiuti Porta a Porta. Giorno per giorno vi stiamo informando quale mastello bisogna lasciare fuori dalla propria abitazione al termine della giornata. Pertanto, vi ricordiamo che domani mattina: Giovedì 26 marzo, verrà effettuata la - facebook.com facebook