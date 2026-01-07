Raccolta dei rifiuti ' porta a porta' in centro riprendono gli incontri pubblici | al via la consegna dei materiali

A partire da venerdì 9 gennaio, riprendono gli incontri pubblici organizzati da Ambiente spa in collaborazione con il Comune, dedicati alla spiegazione del sistema di raccolta porta a porta nel centro cittadino. Questi incontri, finalizzati a informare i cittadini sulle modalità di raccolta e distribuzione dei materiali, si svolgeranno fino alla fine del mese, coinvolgendo anche le ultime aree del centro che saranno interessate dal servizio.

Riprendono venerdì 9 gennaio gli incontri con i cittadini promossi da Ambiente spa, con la partecipazione del Comune, per illustrare il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta che alla fine del mese sarà esteso anche all’ultima porzione del centro cittadino.I primi incontri si sono svolti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Raccolta dei rifiuti 'porta a porta' in centro, riprendono gli incontri pubblici: al via la consegna dei materiali Leggi anche: Nuovo incontro in Comune per la raccolta porta a porta dei rifiuti in centro, dal 7 gennaio la consegna dei kit Leggi anche: Porta a porta, come cambia la raccolta dei rifiuti l'8 dicembre: le novità La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il “porta a porta” è più semplice: dal 2 gennaio plastica e barattolame vanno insieme; Primo giorno dell’anno: alcune modifiche alla raccolta dei rifiuti; Raccolta differenziata porta a porta, per Capodanno i rifiuti saranno ritirati due ore prima; DISPONIBILE IL CALENDARIO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PER L'ANNO 2026. Rifiuti, neve e disagi alla viabilità: rallentamenti alla raccolta porta a porta nelle aree collinari - Nel Comune di Firenze, Plures Alia opera in stretto coordinamento con la Protezione civile, impegnata nella salatura preventiva di lungarni, ponti e delle principali arterie, in particolare nella zona ... 055firenze.it

Pescara: incontri pubblici su raccolta rifiuti porta a porta in centro - Pescara: dal 9 gennaio incontri con i cittadini promossi da Ambiente Spa sul sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta in centro ... rete8.it

Rifiuti e pulizia durante i giorni festivi: la raccolta porta a porta si svolge regolarmente a eccezione dell'organico - Nei giorni festivi sarà svolta regolarmente, secondo il calendario settimanale, la raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone, plastica e lattine, vetro e secco residuo indifferenziato ... ilpescara.it

Raccolta rifiuti nei comparti di Manfredonia, Valentino: “Siamo in fase di sperimentazione” - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.