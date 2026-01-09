Raccolta rifiuti Lega contro il porta a porta | Più danni che vantaggi il servizio va rivisto
La Lega critica il sistema di raccolta porta a porta, evidenziando presunti svantaggi e chiedendo una revisione strutturale. Secondo Gianfranco Spadoni ed Elena Marin, molte segnalazioni da parte dei cittadini suggeriscono la necessità di riformare il servizio, ritenuto attualmente più dannoso che vantaggioso. Un intervento volto a migliorare l’efficienza e la qualità della gestione dei rifiuti, nel rispetto delle esigenze della comunità.
“Serve una revisione strutturale del sistema di raccolta dei rifiuti”. A sostenerlo sono Gianfranco Spadoni, consigliere comunale della Lega, e Elena Marin, consigliera Area territoriale del mare, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da utenti "che oggi sono confortate dai risultati di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Viterbo, raccolta rifiuti porta a porta: ecco come cambia il servizio per l'Immacolata
Leggi anche: Raccolta rifiuti, tutte le modifiche per l'1 novembre: come cambia il porta a porta
Rifiuti, gestione unica in alto mare. Altra proroga per arrivare al sì. Ma i piccoli Comuni non ci stanno; Amag Ambiente, Roggero (Lega) sollecita il sindaco: Quasi tutti i dipendenti contro la privatizzazione; Igiene urbana, Forza Italia e Lega: “La sentenza del TAR Lombardia smaschera l’ambiguità politica. Basta rinvii, gara immediata per il servizio Aprica”; La Lega attacca Guerra: Bilancio negativo su sicurezza e gestione della città.
Amag Ambiente, Roggero (Lega) sollecita il sindaco: “Quasi tutti i dipendenti contro la privatizzazione” - Il capogruppo della Lega di Alessandria in consiglio comunale, Mattia Roggero, si è rivolto al sindaco Giorgio Abonante due interrogativi ... radiogold.it
Amag Ambiente, Locci (Fratelli d’Italia): “Tutti i dipendenti contro l’ingresso dei privati e il porta a porta spinto” - Insieme alla Lega, anche Fratelli d'Italia Alessandria ha invocato chiarezza e un cambio di passo sul futuro di Amag Ambiente. radiogold.it
Alessandria: Amag Ambiente, la protesta dei lavoratori diventa caso politico. Raccolta firme contro la privatizzazione - Amag Ambiente, Locci (FdI) e Roggero (Lega) chiedono chiarezza sulla privatizzazione e sulla gara a doppio oggetto. ilpiccolo.net
Non mollare! Sei più vicino al successo di quanto pensi | La storia di Stan Lee
Calendario raccolta rifiuti 2026 È in arrivo la copia cartacea del calendario raccolta rifiuti, a tutte le famiglie del Comune. Per chi lo desidera potrà essere ritirato al Polisportello, sia in versione normale che in braille. Quest'ultima può essere richiesta an - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.