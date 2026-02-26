Qui Ancona Rovinelli scalpita | Non ho più dolore

Enrico Rovinelli sarà il grande assente nel derby contro la Maceratese. Sì, perché all’andata all’Helvia Recina realizzò una doppietta, anche se il secondo gol fu in collaborazione con Pecci. Nelle ultime quattro partite di campionato, però, non è stato convocato a causa di un infortunio che si è procurato in allenamento. Rovinelli, prima di tutto come sta? "Bene, in ripresa. Sto seguendo un percorso di riabilitazione quasi ultimato, le sensazioni sono positive. Sono in via di rientro". La prossima settimana arriverà la risposta dei medici, giusto? "Il percorso finisce lunedì con la visita. Se va come deve andare potrò ritornare in gruppo da martedì". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

