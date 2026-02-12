qui ancona rovinelli va alle lunghe preso il croato markic

L’Ancona ha deciso di rafforzare la difesa in vista della prossima partita contro il Chieti. La società ha acquistato il croato Markic, un centrale che potrebbe fare subito comodo viste le condizioni fisiche precarie di Rovinelli. Il tecnico Rovinelli ha fatto capire che il recupero del suo capitano non sarà breve e, per questo, l’Ancona ha deciso di intervenire subito sul mercato. La squadra si prepara ad affrontare impegni ravvicinati e cerca di mettere in campo più solidità possibile.

Ancona verso la sfida con il Chieti con un centrale di difesa in più: visti i problemi fisici che affliggono Rovinelli e che gettano ombre sui suoi tempi di recupero, e considerati anche gli impegni ravvicinati che l’Ancona dovrà affrontare a cominciare da domenica prossima, la società è tornata sul mercato. Dimostrando tutte le migliori intenzioni per conseguire gli obiettivi prefissati in questa stagione, e cioè vittoria di Coppa e del campionato. Stamattina alle visite mediche il centrale di difesa Toni Markic, bosniaco ex under 21 del suo Paese e svincolato, classe 1990 che lo scorso anno ha giocato con la Scafatese raggiungendo i playoff, 19 presenze e due reti con la squadra dell’area vesuviana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

