Una casa editrice ha deciso di rimuovere un romanzo dal mercato, sospettando che sia stato scritto con l’uso di intelligenza artificiale. La decisione è arrivata dopo che sono emersi dubbi sulla provenienza del testo. Il libro era stato pubblicato di recente, ma ora non è più disponibile per l’acquisto. La vicenda ha suscitato discussioni nel settore editoriale sulla provenienza dei contenuti.

Hachette ha ritirato un romanzo dal mercato per il sospetto utilizzo dell’intelligenza artificiale. La storica casa editrice ha annullato la pubblicazione negli Stati Uniti dell’horror Shy Girl di Mia Ballard e ha ritirato l’edizione britannica dopo settimane di speculazioni online sulle origini del romanzo. Il libro della Ballard non sarà quindi più disponibile nel Regno Unito, dove era uscito nell’autunno scorso, mentre la data di lancio negli Stati Uniti sotto l’etichetta Orbit di Hachette è stata annullata. La casa editrice ha confermato di averne sospeso la pubblicazione in seguito a una revisione interna. Il titolo è stato inoltre rimosso dai rivenditori online, tra cui Amazon, e non sarà più distribuito nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Questo libro è spazzatura generata dall’IA”: la casa editrice Hacette costretta a ritirare dal mercato il romanzo Shy Girl di Mia Ballard

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