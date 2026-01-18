Billy Bob Thornton ha dichiarato di non avere intenzione di lasciare Landman, smentendo le voci di un possibile addio. L’attore ha precisato che i report sulla sua uscita sono infondati e che continuerà a interpretare il ruolo nella terza stagione della serie creata da Taylor Sheridan. Questa dichiarazione chiarisce la situazione e rassicura i fan sul suo impegno nella produzione.

L'attore ha voluto smentire di essere pronto ad abbandonare la serie creata da Taylor Sheridan, rinnovata per la stagione 3, di cui è protagonista. Negli ultimi giorni online si era diffusa la notizia che Billy Bob Thornton fosse pronto a lasciare Landman, la serie targata Paramount+ di cui è protagonista. La star, in una nuova intervista, ha voluto smentire ufficialmente le indiscrezioni sostenendo sia solo 'spazzatura generata dall'IA. La smentita di Thornton al suo presunto addio di Landman In un'intervista rilasciata al magazine USA Today, Billy Bob Thornton ha dichiarato: "C'è un report fatto con l'Intelligenza artificiale che io e Demi Moore siamo una coppia ora, e un altro che sto lasciando lo show.

🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Billy Bob Thornton: "Non lascio Landman, i report sono solo spazzatura generata dall'IA"

Leggi anche: Landman stagione 3 e oltre curiosità su Billy Bob Thornton

Leggi anche: Demi Moore e Billy Bob Thornton a Berlino per la premiere della seconda stagione di “Landman”

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Armageddon - Giudizio finale è un film del 1998 di genere Fantascienza, diretto da Michael Bay, con Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck, Liv Tyler, Will Patton, Steve Buscemi. Durata 150 minuti. Titolo originale: Armageddon. In onda oggi alle ore 21.3 - facebook.com facebook