Il giorno della scomparsa Federica Torzullo la nuova scoperta sul marito | cosa lo hanno visto fare
Il giorno della scomparsa di Federica Torzullo continua a suscitare interrogativi. Recenti approfondimenti rivelano una nuova testimonianza riguardo alle attività del marito in quella giornata. La vicenda, che si svolge nelle campagne di Anguillara Sabazia, rimane irrisolta, alimentando il mistero su quanto accaduto realmente.
La scomparsa di Federica Torzullo resta un giallo fitto nelle campagne attorno ad Anguillara Sabazia. A giorni di distanza, della 41enne non c’è ancora traccia, ma una serie di elementi raccolti dagli investigatori sta progressivamente ridisegnando i contorni di quello che, per la Procura di Civitavecchia, è un fascicolo aperto per omicidio. Un puzzle drammatico, composto da spostamenti sospetti, oggetti repertati e messaggi che continuavano ad arrivare quando, secondo chi indaga, la donna era già stata aggredita. Nelle ultime ore i carabinieri del Ris, insieme al Nucleo investigativo di Ostia, hanno ispezionato il centro di riciclaggio Eco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
