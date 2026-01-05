Il Comune di Camastra, recentemente dichiarato in dissesto finanziario, ha raggiunto un importante risultato: la stabilizzazione dei 43 posti di lavoro dei propri dipendenti. Questa soluzione permette di mantenere la continuità dei servizi offerti ai cittadini, contribuendo alla stabilità della comunità locale in un momento di difficile situazione economica.

Il Comune di Camastra, dichiarato in dissesto finanziario nel dicembre 2023, ha ottenuto un risultato che mette al sicuro i posti di lavoro e garantisce la continuità dei servizi. La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), organo del ministero dell’Interno, ha. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Comune di Camastra, Pisano: "Scongiurata la mobilità dei 43 dipendenti"

Leggi anche: Piano spostamenti casa-lavoro. Il Comune invita i dipendenti a scegliere la mobilità alternativa

Leggi anche: Sos pubblico impiego a Milano e in Lombardia: il 43% dei dipendenti verso la pensione e a pagare sono i servizi (sempre peggiori) destinati ai cittadini

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Infrastrutture idriche. La priorità è la diga della Camastra e tuttavia il finanziamento del Lago di #Pignola può aiutare lo schema idrico nel rispetto di vincoli naturalistici e compensando il Comune al fine di valorizzare l’ex Oasi WWF, che speriamo , anche a seg - facebook.com facebook