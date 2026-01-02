Piano spostamenti casa-lavoro Il Comune invita i dipendenti a scegliere la mobilità alternativa

Il Comune di Siena ha approvato il Piano degli spostamenti casa-lavoro per il 2026, invitando i dipendenti a valutare modalità di mobilità alternative. L’obiettivo è promuovere pratiche sostenibili e ridurre l’impatto ambientale, favorendo soluzioni come il trasporto pubblico, la condivisione di veicoli o l’uso di mezzi non motorizzati. La proposta si inserisce nel quadro delle politiche comunali di tutela ambientale e miglioramento della qualità della vita.

La Giunta comunale ha approvato la delibera relativa al Piano degli spostamenti casa-lavoro del Comune di Siena per l’anno 2026. Il piano – spiega il sindaco Nicoletta Fabio – è un importante uno strumento di pianificazione strategica volto a orientare gli spostamenti casa-lavoro verso modalità di trasporto più sostenibili, sulla base dell’analisi delle esigenze di mobilità dei dipendenti e dell’offerta di trasporto presente sul territorio, individuando misure concrete e valutandone i benefici per i lavoratori, per l’organizzazione e per la collettività". La struttura del piano è definita dalle linee guida per la redazione e l’implementazione dei piani degli spostamenti casa-lavoro, che prevedono la suddivisione del documento in due principali sezioni: la parte informativa e di analisi, che comprende l’analisi delle caratteristiche dell’azienda, delle condizioni infrastrutturali e dell’offerta di trasporto nell’area di riferimento, nonché l’indagine sugli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti e sulla loro propensione al cambiamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

