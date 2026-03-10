Pulsar gli astronauti Comellini e Patassa si raccontano | Non dobbiamo avere paura dell’IA è uno strumento Ci aiuterà su come arrivare su Marte – Il video

Durante il Festival delle STEM 2026, Anthea Comellini, astronauta dell’Agenzia spaziale europea, ha commentato le percezioni sull’uso dell’intelligenza artificiale, affermando che non bisogna averne paura perché rappresenta uno strumento utile per le missioni, come l’arrivo su Marte. Inoltre, ha sottolineato che esiste una narrazione sbagliata riguardo alle donne nel settore spaziale. La giornata ha visto anche la partecipazione degli astronauti Comellini e Patassa.

«C’è una narrativa sbagliata sulle donne nella professione di astronauta». Con queste parole l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea, Anthea Comellini, è intervenuta al Festival delle STEM 2026, organizzato da Open in collaborazione con Iliad e tenutosi oggi, 10 marzo. Sul palco insieme a lei anche l’astronauta Andrea Patassa. I due hanno raccontato il loro percorso di studi e professionale, ripercorrendo la nascita della loro passione per le discipline scientifiche e riflettendo sulle sfide che attendono il futuro, a partire dal ruolo dell’intelligenza artificiale. La passione per le materie scientifiche. Durante l’incontro, Comellini ha sottolineato come spesso venga trasmessa un’idea distorta del percorso verso professioni scientifiche o spaziali. 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Acqua su Marte: il mistero potrebbe avere una semplice spiegazioneSecondo un nuovo studio della Rice University, l’acqua nei laghi marziani potrebbe essere rimasta liquida sotto sottili strati di ghiaccio...

Perché non dobbiamo smettere di avere tutti gli occhi su Gaza e sulla CisgiordaniaSe hai dubbi su quello che sta succedendo intorno a te o vuoi fare luce su un tema per te importante di cui pensi non si parli abbastanza, la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pulsar gli astronauti Comellini e...

Temi più discussi: STEM, Iliad vara il festival itinerante PULSAR; Iliad e Open lanciano 'Pulsar – Festival delle Stem 2026': generazioni e idee che illuminano il futuro; ‘Pulsar’, Iliad e Open lanciano il Festival itinerante delle Stem 2026; Ecco Pulsar, il festival dedicato alle discipline Stem. Tra una settimana la prima tappa, a Roma.

Chi è Anthea Comellini, l’ingegnera spaziale bresciana che ha iniziato l’addestramento con l’EsaBrescia – Nel Centro europeo per gli astronauti di Colonia (Germania) è cominciato il programma di addestramento per la bresciana Anthea Comellini e altri tre membri del gruppo delle riserve ... ilgiorno.it

Anthea e Andrea, addestramento da astronauti tra sogno, sfide ed emozioni: il racconto a Fanpage.itFanpage.it ha incontrato a Roma Anthea Comellini e Andrea Patassa, membri del corpo di Riserva degli Astronauti e delle Astronaute dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). I due talentuosi giovani, ... fanpage.it

Vi aspettiamo oggi, 10 marzo, all’Ara Pacis di Roma dalle 15.30 per la prima tappa di Pulsar, il Festival delle Stem realizzato da Open da un’idea di iliad - facebook.com facebook

Senti come PULSAR Insieme a @Open_gol partiamo da Roma per un viaggio di 7 tappe in tutta Italia: la nostra missione Ricordare che la scienza non è un mondo distante, ma il linguaggio con cui scriviamo il nostro futuro. Link eventbrite.com/e/bigliett x.com