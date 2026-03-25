Quanto sei forte? Juve senti l' amara risposta di Vlahovic al piccolo tifoso

Un video pubblicato sui social mostra un momento tra Dusan Vlahovic e un giovane tifoso della Juventus. Nel filmato, il calciatore risponde a una domanda del bambino, chiedendogli quanto sia forte. La clip ha attirato l’attenzione degli utenti online, diventando rapidamente oggetto di discussione tra gli appassionati di calcio.

Nelle ultime ore è diventato popolare sui social network il video di un siparietto tra Dusan Vlahovic e un baby tifoso della Juventus. Il bambino si complimenta con il serbo, che però reagisce con un po' di malinconia: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - "Quanto sei forte?". Juve, senti l'amara risposta di Vlahovic al piccolo tifoso Articoli correlati Il primo tifoso della Juve? Vlahovic. E potrebbe anche restare se...Nell'esultanza di Vlahovic al gol del 2-2 della Juve contro la Lazio c'è tutto il coinvolgimento dell'attaccante nell'attuale progetto bianconero. Bologna-Milan: forte risposta da Nkunku e Rabiot dominatore. Calciomercato, arriva Vlahovic a giugno?All'indomani della grande vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l'umore nel mondo rossonero è alto. Tutti gli aggiornamenti su Quanto sei forte Juve senti l'amara... Temi più discussi: Sei giocatori del Sassuolo in isolamento: focolaio di pertosse alla vigilia del match con la Juve; Juventus, terzo rigore fallito: cosa è successo tra Locatelli e Yildiz; Sassuolo in emergenza prima della Juve: sei giocatori out con sintomi di pertosse; Sassuolo, focolaio di pertosse prima del match contro la Juventus: sei componenti del gruppo squadra isolati. Ti fanno rincorrere: Italiano spiega e loda, Juve forte, Bologna ko per una palla inattivaUna rete di Cabal permette alla Juventus di Spalletti di passare al Dall'Ara contro il Bologna di Italiano. Successo che vale il sorpasso in classifica dei bianconeri sui rossoblù con il tecnico dei ... tuttosport.com Juve, quanto vale il passaggio agli ottavi di Champions: la cifra che sarebbe oro per i contiINVIATO A TORINO - Un giro lungo, prima di rientrare nello spogliatoio a fine allenamento, per avvicinarsi a Spalletti e sgombrare qualsiasi tipo di perplessità. «Mister, io ci sono». L’avviso al Gala ... corrieredellosport.it La #Juve ha deciso di blindare Pierre #Kalulu La società vuole rinnovare il contratto del francese fino al 2030, con cospicuo incremento dell'ingaggio Una mossa che mira anche a far allontanare le sirene dalla Premier League - facebook.com facebook L’Atletico cambia idea per Nico Gonzalez: alla Juve servono (almeno) 23 milioni x.com