Bologna-Milan | forte risposta da Nkunku e Rabiot dominatore Calciomercato arriva Vlahovic a giugno?

La partita tra Bologna e Milan ha visto protagonisti Nkunku e Rabiot. Nkunku ha segnato con determinazione, mentre Rabiot ha messo in mostra una prestazione dominante a centrocampo. Intanto, si fa sempre più insistente l’ipotesi che Vlahovic possa arrivare a giugno, aprendo nuovi scenari nel calciomercato.

All'indomani della grande vittoria del Milan di Massimiliano Allegri contro il Bologna di Vincenzo Italiano, l'umore nel mondo rossonero è alto. Peraltro, il successo del 'Dall'Ara', come racconta il nostro Stefano Bressi nell'ultimo video sulla nostra pagine YouTube, porta la firma di due protagonisti su tutti. Il primo è quello di Christopher Nkunku, che ieri sera ha dato una forte risposta sulle tante voci che si sono legate al suo nome durante il mercato invernale. L'altra firma è invece quella di Adrien Rabiot, in questo momento il centrocampista più forte della Serie A.

