La Juventus potrebbe riavere Dusan Vlahovic già all’inizio di marzo. Nei primi giorni di allenamento, il giocatore ha mostrato segnali positivi e le speranze di vederlo in campo prima del previsto aumentano. La società monitora attentamente la sua condizione, convinta che possa recuperare in tempi rapidi. Se le cose continueranno così, il bomber serbo potrebbe tornare a disposizione dei bianconeri già all’inizio del prossimo mese.

Nell'esultanza di Vlahovic al gol del 2-2 della Juve contro la Lazio c'è tutto il coinvolgimento dell'attaccante nell'attuale progetto bianconero. Forse non avrebbe potuto dimostrare meglio la sua vicinanza alla squadra, che è tornata al centro dei suoi pensieri quando è arrivato Spalletti e lo ha rimesso in campo: Dusan è ancora dentro alla Juve - almeno così si vede e si sente -, sicuramente più di quanto possa spingerlo all'uscita quel contratto in scadenza a giugno. Il numero 9 sta lavorando alla Continassa per rientrare prima possibile: la tabella di marcia potrebbe anche ridursi di qualche giorno, anticipando il ritorno per inizio marzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il primo tifoso della Juve? Vlahovic. E potrebbe anche restare se...

Approfondimenti su Vlahovic Juve

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Adani contro la Juve,Vlahovic disprezzato! #juventus #adani #news

Ultime notizie su Vlahovic Juve

Argomenti discussi: Addio al primo tifoso del San Salvo: si è spento Giovanni Passucci; Il primo tifoso della Juve? Vlahovic. E potrebbe anche restare se...; Il San Salvo piange il suo primo tifoso, addio al 94enne Giovanni Passucci; Il presidente Mattarella a Cortina, la visita di Sofia Goggia e la telefonata ad Arianna Fontana: Formidabile.

Il primo tifoso della Juve? Vlahovic. E potrebbe anche restare se...Segnali positivi nei primi giorni di riatletizzazione: il ritorno a marzo potrebbe essere anticipato a inizio mese. Intanto però Dusan è coinvolto nel mondo bianconero ... msn.com

Coppa Italia Primavera: la Juve batte l’Inter e vola in semifinale Nerazzurri ko 3-0 nei quarti per le reti di Verde, Durmisi e Leone, quest'ultimo autore di una prodezza da centrocampo Finisce malissimo il primo incrocio contro la Juventus della settimana. - facebook.com facebook

La Juve Primavera trionfa nel primo derby d'Italia della settimana: battuto con un netto 3-0 l'Inter nei quarti di finale di Coppa Italia Primavera Decisive le reti di Verde, Durmisi e poi un meraviglioso gol da centrocampo siglato da Leone #Juventus #Primav x.com