Il sindaco De Luca ha annunciato che visiterà gli ospedali per ringraziare i medici che lavorano grazie agli sforzi della comunità. La sua visita mira a riconoscere il contributo del personale sanitario in un momento di grande impegno. Nel frattempo, si discute anche delle condizioni dell’America’s Cup, che, secondo alcune opinioni, si svolge in un contesto di illegalità. Un quadro complesso che richiede attenzione e analisi approfondite.

Tempo di lettura: 3 minuti “ L’America’s Cup va avanti in un contesto di totale illegalità, nella mia opinione. Mi hanno anche detto che nel Comune di Napoli c’è stato un dibattito sul consiglio comunale annunciato da mesi a Bagnoli ma non si è ancora fatto. Ieri è stato ripetuto autorevolmente che serve fare il consiglio comunale lì, si sente il dovere di spiegare agli abitanti”. Lo ha detto l’ ex governatore della Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta del venerdì. De Luca ha sottolineato che “ è stata vergognosamente e clamorosamente tenuta fuori la Regione. E poi alle nostre contestazioni – ha ricordato – ci dissero che a Bagnoli faranno un bacino di calma, ma vedendo il progetto è un porto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - De Luca: “Andrò negli ospedali a salutare medici che lavorano grazie al nostro impegno”

