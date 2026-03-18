Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Miami? Tutte le cifre turno per turno

Jannik Sinner partecipa al Masters 1000 di Miami, un torneo che si svolge su campi duri negli Stati Uniti. Dopo aver vinto a Indian Wells, il tennista italiano si prepara a competere in Florida, dove potrebbe guadagnare premi in denaro in base ai risultati ottenuti turno dopo turno. La competizione coinvolge numerosi altri giocatori e prevede diverse fasi di eliminazione.

Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Miami, dove cercherà una nuova stoccata di lusso dopo essersi imposto al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo inseguirà una conferma importante sul cemento statunitense, dove lo scorso anno non giocò a causa di una squalifica, e sarà atteso da un tabellone tutt’altro che semplice lungo la strada verso una possibile finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, per il momento non ancora materializzatasi nel 2026. Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle migliori teste di serie e dovrà vedersela con il vincente del confronto tra il peruviano Ignacio Buse e il bosniaco Damir Dzumhur. 🔗 Leggi su Oasport.it

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In attesa di esordire ai Miami Open, Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz hanno approfittato del loro tempo in Florida per allenarsi prima che, anche per loro, il torneo prenda ufficialmente il via. Disputati sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadiu - facebook.com facebook

Ufficiale la programmazione di Miami: Domani giocherà il primo turno la parte alta del tabellone mentre giovedì toccherà a quella bassa. Dunque, Jannik Sinner esordirà in secondo turno sabato contro uno tra Džumhur e qualificato/LL. Carlos Alcaraz farà x.com