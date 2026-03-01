Argine di Lungosabato Matarazzo lavori in via di completamento dopo 11 anni dal crollo

Dopo undici anni dal crollo, i lavori di ricostruzione e messa in sicurezza dell’argine di Lungosabato Matarazzo sono in fase di completamento. La gestione dei lavori riguarda l’intera area e coinvolge le autorità locali, che stanno monitorando l’avanzamento delle operazioni. La conclusione dei lavori si avvicina, portando a una soluzione definitiva per la sicurezza dell’argine.

L'annosa vicenda della ricostruzione e messa in sicurezza dell'argine del Lungosabato Matarazzo crollato nel 2015 a seguito di eventi alluvionali, nonché per il rifacimento del manto stradale, della sistemazione dei parapetti e della ultimazione della pista ciclabile realizzata proprio lungo lo stesso argine, sembra aver finalmente imboccato la via giusta. Ad undici anni da quegli eventi, dopo numerosi "stop and go" (più "stop" che "go", a dire il vero), sono giorni che una squadra di operai sta provvedendo ad ultimare il breve tratto di argine e parapetto rimasto pericolosamente incompiuto sulle centinaia di metri del Lungosabato alla sinistra del corso d'acqua che erano stati spazzati via dalla piena ormai undici anni fa.