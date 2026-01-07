Dimmi La Verità | Alessandro Rico | Bisogna mettere un argine all' emergenza sicurezza
Nel nuovo appuntamento di #DimmiLaVerità del 7 gennaio 2026, Alessandro Rico analizza la situazione dell'emergenza sicurezza in Italia. Con dati e riflessioni, evidenzia la difficoltà nel contenere l'aumento di omicidi e delitti seriali, sottolineando l'importanza di interventi efficaci per affrontare questa problematica crescente.
Ecco #DimmiLaVerità del 7 gennaio 2026. Il nostro Alessandro Rico commenta l'emergenza sicurezza: omicidi e delitti in serie ma non si riesce a mettere un argine. 🔗 Leggi su Laverita.info
