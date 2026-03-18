Quando gioca Sinner a Miami Open data e orario del match d’esordio | i possibili avversari

Sabato 21 marzo, il tennista italiano scenderà in campo per il suo primo match al Miami Open, un torneo Masters 1000. Nel secondo turno, potrebbe affrontare il bosniaco Dzumhur o il peruviano Buse, a seconda dei risultati del primo turno. La partita segna l’inizio della sua partecipazione alla competizione statunitense.

Sabato 21 marzo, Sinner farà l'esordio nel torneo 1000 di Miami. Jannik affronterà nel secondo turno o il bosniaco Dzumhur o il peruviano Buse. Orario da definire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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