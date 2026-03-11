Quando gioca Sinner ai quarti di finale di Indian Wells | data e ora del match contro Tien
Domani 12 marzo, alle 19:00 circa, il tennista italiano scenderà in campo ai quarti di finale di Indian Wells contro Tien. L'incontro si svolgerà sul campo principale del torneo e deciderà chi accederà alle semifinali del Masters 1000, dove affronterà uno tra Fils e Zverev. La partita rappresenta un passaggio importante per il percorso del giocatore in questa manifestazione.
Domani 12 marzo, non prima delle 19:00, Sinner sfiderà Tien nei quarti di finale di Indian Wells. In palio c'è la semifinale del Masters 1000 contro uno tra Fils e Zverev.
