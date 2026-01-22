Qualiano | potature errate quattro alberi morti in via Santa Maria delle Grazie

A Qualiano, quattro alberi in via Santa Maria delle Grazie sono morti a causa di potature errate. La vicenda ha suscitato reazioni sui social, mentre il Comune ha promesso chiarimenti e interventi. Attualmente, si attende il ripristino delle condizioni degli alberi e una gestione più accurata del verde pubblico, per prevenire simili episodi in futuro.

Potature sbagliate a Qualiano: indignazione sui social e chiarimenti del Comune, ora si attende il ripristino degli alberelli morti.. Qualiano – Un gesto che ha suscitato indignazione tra i cittadini: in via Santa Maria delle Grazie, quattro alberi sono stati potati in modo errato, causando la morte di tre giovani alberelli. La vicenda è emersa grazie ad un nostro post pubblicato sui nostri canali social, che ha rapidamente catturato l’attenzione dell’opinione pubblica e dell’amministrazione comunale. Il post, corredato da foto e un appello alla tutela del verde urbano, ha sollevato interrogativi: si tratta di un intervento del Comune o dell’azione di un privato “troppo zelante” e incompetente? Gli alberi non sono semplici elementi decorativi, ma rappresentano ossigeno, ombra e bellezza per la comunità, deturparli è un reato. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

