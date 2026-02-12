Qualiano rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie

Questa mattina a Qualiano sono stati rimossi i rifiuti da Piazzetta Santa Maria delle Grazie. Dopo il nostro articolo, la multiservizi ha iniziato i lavori di pulizia. Ora, però, serve installare telecamere per controllare le velocità e fermare l’abbandono di immondizia. La zona, sempre più sotto l’occhio di chi non rispetta le regole, ha bisogno di misure più efficaci per tornare a essere decorosa.

Multiservizi interviene dopo il nostro articolo: ora servono telecamere per frenare velocità e abbandono dei rifiuti in una zona sempre più esposta all'inciviltà. Un intervento rapido dopo il nostro articolo. A distanza di appena un giorno dalla nostra documentazione dell'abbandono di rifiuti in Piazzetta Santa Maria delle Grazie, a Qualiano, qualcosa finalmente si è mosso. Il 9 febbraio avevamo registrato sacchetti lasciati in strada, degrado e malcostume in una delle piazze più frequentate del centro. Il 10 febbraio, il personale della Multiservizi è intervenuto ripulendo l'intera area e rimuovendo tutto ciò che era stato gettato con incivile disinvoltura.

