Beauty History | alle radici di Amouage il brand di profumi più preziosi al mondo
Beauty History: alle radici di Amouage, il brand di profumi più preziosi al mondo Fondato dall'idea di un sultano omanita, che offriva ai suoi ospiti fragranze con ingredienti locali, Amouage è oggi uno dei marchi di profumeria di nicchia più rinomati ed esclusivi. La sua storia unisce tradizione e raffinatezza, rappresentando un’eccellenza nel settore delle fragranze di alta qualità.
Nato da un'idea di un sultano dell'Oman - regalava ai suoi ospiti una fragranza con ingredienti tipici della terra omanita - oggi Amouage è uno dei brand di profumeria di nicchia più desiderati ed esclusivi. Ponte tra la tradizione olfattiva araba e quella occidentale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
