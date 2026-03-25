Un uomo di origine straniera è fuggito ieri durante un inseguimento che ha coinvolto la polizia locale, iniziato a Opera e proseguito lungo la tratto di strada tra questa località e Pavia. Dopo aver abbandonato l’auto, si è gettato dal ponte sulla Valtidone e si è dileguato a piedi tra i campi, evitando l’arresto. La polizia sta conducendo le ricerche per rintracciarlo.

Un inseguimento rocambolesco iniziato a Opera e proseguito lungo la SP412 in direzione Pavia si è concluso con la fuga di un uomo di origine straniera che, pur di sottrarsi al controllo della polizia locale, si è lanciato dal ponte della Valtidone per poi dileguarsi a piedi tra i campi. L’episodio è avvenuto durante un controllo del territorio da parte della polizia locale. Alla vista della pattuglia, l’uomo alla guida del veicolo ha tentato di allontanarsi, dando il via a un inseguimento che si è protratto per diversi chilometri fino al ponte della Val Tidone. Qui il fuggitivo ha abbandonato l’auto in mezzo alla strada e, per far perdere le proprie tracce, si è lanciato dal ponte proseguendo la fuga tra i campi circostanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusher inseguito sulla Valtidone. Lascia l’auto e si getta dal ponte

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