I carabinieri hanno notato lo scambio sospetto tra due persone in piazza Concordia e sono intervenuti riuscendo dopo un inseguimento a piedi a fermare un giovane di 25 anni mentre l’altra persona è riuscita a far perdere le tracce. Ali Ayari, tunisino del 2001, per tentare di eludere il controllo ha tentato di rifugiarsi all’interno di una carrozzeria in via del Canaletto ma è stato fermato e sottoposto al controllo. I carabinieri hanno recuperato all’interno di un cassonetto 6 grammi di sostanza stupefacente risultata cocaina e 315 euro ritenuti provendo dell’attività di spaccio. E’ dunque scattato l’arresto con l’accusa di detenzione al fine di spaccio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pusher inseguito a piedi. Tenta di rifugiarsi in una autocarrozzeria

