Si getta dal balcone per scappare dal marito che vuole ucciderla Il giudice | Si prostituiva non è femminicidio

Un uomo di 65 anni è stato arrestato dopo aver tentato di uccidere la moglie, che si prostituiva, e si è gettata dal balcone per sfuggire. Il giudice ha escluso il femminicidio, affermando che la donna si prostituiva e non si trattava di un reato di genere. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche legate alle scelte personali e alla tutela della vittima in ambito giudiziario.

Un uomo di 65 anni è finito in carcere per aver cercato di uccidere la moglie dopo aver scoperto che quest'ultima si prostituiva. La donna è sopravvissuta ma ha riportato lesioni alla colonna vertebrale. Per il giudice non vi sarebbero le condizioni del tentato femminicidio. La sentenza shock ad Imperia: "Reato non commesso come atto di prevaricazione".

