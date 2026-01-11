Tenta la fuga e getta l' hashish tra le auto | bloccato dopo un inseguimento a piedi

Durante un normale servizio di prevenzione urbana, un controllo di routine si è trasformato in un inseguimento a piedi. Un soggetto, tentato di sottrarsi alle verifiche, ha cercato di fuggire e ha gettato un involucro tra le auto. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di hashish, evidenziando l’importanza di attività di monitoraggio costante nelle aree sensibili della città.

Il controllo è scattato quasi per caso, durante uno dei consueti pattugliamenti per la prevenzione del degrado urbano nelle zone più sensibili della città. Gli agenti del Commissariato "Carmine", mentre transitavano in via Tartaglia, hanno notato un uomo che, alla vista delle divise, ha cambiato.

