Una notte sotto le stelle all' Osservatorio astronomico del Matajur

Il 17 gennaio, a partire dalle 20, presso l’Osservatorio Astronomico del Matajur, si svolgerà l’evento “Una notte sotto le stelle”. L’iniziativa offre l’opportunità di osservare il cielo notturno in un ambiente aperto e tranquillo, ideale per adulti e bambini desiderosi di scoprire i segreti delle stelle e dei pianeti. Un'occasione per condividere un momento di contemplazione e conoscenza dell’astronomia in un contesto naturalistico.

Sabato 17 gennaio, a partire dalle 20, nei pressi dell'Osservatorio Astronomico del monte Matajur, si terrà l'evento "Una notte sotto le stelle", pensato per avvicinare grandi e piccoli all'osservazione della volta celeste.La serata offrirà la possibilità di osservare la Nebulosa di Orione, le.

