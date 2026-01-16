Approvato dalla Giunta regionale il piano industriale e il riconoscimento del ruolo unico per il personale dell’Irca

Il 13 gennaio, la Giunta regionale ha approvato il piano industriale dell’Irca 2025-2027 e il riconoscimento del ruolo unico per il personale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’istituto, facilitando le relazioni con le imprese siciliane e garantendo una maggiore stabilità organizzativa. Questa decisione mira a rafforzare il ruolo strategico dell’Irca nel territorio e a sostenere lo sviluppo delle attività industriali locali.

La Giunta di governo regionale lo scorso 13 gennaio ha approvato il piano industriale dell’Irca 2025-2027 e il riconoscimento del ruolo unico per il suo personale con l’obiettivo di rendere l’istituto più veloce e vicino alle imprese siciliane, oltre a garantire una stabilità organizzativa per il. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

