La giunta regionale ha approvato il nuovo calendario ittico 2026
Approvato il calendario ittico 2026 in Abruzzo, durante l'ultima seduta di giunta regionale di ieri. Lo annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega a Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente.La pesca sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) prenderà avvio la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Acquedotto Pugliese ha un nuovo Cda: le nomine della Giunta regionaleAcquedotto Pugliese ha annunciato il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta regionale pugliese.
Approvato dalla Giunta regionale il piano industriale e il riconoscimento del ruolo unico per il personale dell’IrcaIl 13 gennaio, la Giunta regionale ha approvato il piano industriale dell’Irca 2025-2027 e il riconoscimento del ruolo unico per il personale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza dell’istituto, facilitando le relazioni con le imprese siciliane e garantendo una maggiore stabilità organizzativa.
Argomenti discussi: La Giunta regionale approva le nuove Linee guida dei PUL. L’assessore Spanedda: Pianificazione, trasparenza e tutela al centro del Governo delle coste sarde; La Giunta regionale impugna la legge di stabilità del Governo sul Livello essenziale di prestazioni per l’assistenza degli studenti con disabilità; La Giunta regionale ha approvato la campagna di comunicazione Due anni di Sicilia in Rai; Crisi occupazionali: dalla Giunta regionale due importanti interventi strategici per i lavoratori e per tutte le realtà produttive pugliesi in difficoltà.
La Giunta regionale analizza l'impatto dei Giochi: oltre un miliardo di investimenti, 13.800 nuovi posti di lavoro e infrastrutture che resteranno a disposizione dei cittadini. #veronanetwork - facebook.com facebook