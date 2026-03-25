Il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia è stato approvato e prevede il rientro in classe il 17 settembre. La pianificazione riguarda tutte le scuole pubbliche e private della regione e stabilisce le date di inizio e fine delle lezioni, nonché le sospensioni per le festività. La decisione si applica alle istituzioni di ogni ordine e grado presenti sul territorio regionale.

Istruzione, approvato il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia. Lanciata la nuova edizione del contest creativo per le scuole dedicato al tema del dono e della solidarietà sociale Per le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, sono previsti 224 giorni. Per tutte le altre scuole, le giornate sono 205, nel rispetto del monte ore annuale stabilito dalla normativa nazionale. L’iniziativa è finalizzata ad offrire agli studenti e alle studentesse l’opportunità di esprimere la propria creatività. Gli alunni e le alunne potranno rappresentare, secondo i valori a loro cari, come l'atto del donare – inteso come tempo, competenze o risorse – possa trasformare profondamente il tessuto sociale e scolastico, migliorando il senso di comunità e il legame tra le persone. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ecco il calendario scolastico 2026-2027 della Regione Puglia: rientro fissato il 17 settembre

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