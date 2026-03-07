L'ex caserma Perotti di Bologna sta per ricevere una nuova destinazione grazie a un progetto presentato dal Comune. Nelle prossime settimane sarà svelato il piano vincitore del bando

Bologna, 7 marzo 2026 – Nuova vita per l'ex caserma Perotti: nelle prossime settimane, infatti, il Comune presenterà "alla città il progetto vincitore del bando 'Reiventing Cities'" per lo spazio di via Marx. L’annuncio dell’assessore. Del progetto che farà rivivere l’ex caserma ne parla Raffaele Laudani, assessore all'Urbanistica a Palazzo d'Accursio, in occasione del convegno pubblico 'Il governo delle trasformazioni urbane: un dialogo tra gli assessori all'urbanistica delle città metropolitane - Per un nuovo protagonismo della città'. Un appuntamento che ha coinvolto, in SalaBorsa, oltre al sindaco Matteo Lepore e la vicesegretaria nazionale dell'Anci Stefania Dota, gli assessori all'Urbanistica di diverse città, come Torino, Roma, Catania e Bari, Napoli e Milano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex caserma Perotti, nuova vita: i progetti per restituire molte aree dismesse ai bolognesi

Leggi anche: Romani (Regione Lombardia): "Riqualificare aree dismesse è possibile"

Energia e informatica. I cantieri del futuro in due aree dismesseLa mappa della formazione si allarga e si arricchisce di nuovi centri, confermando la crescente attrattività del territorio per studenti e imprese.

Aggiornamenti e notizie su Ex caserma Perotti nuova vita i....

A Bari, cantieri in corsi per la nuova sede dell’Accademia delle Belle Arti nell’Ex Caserma RossaniProseguono a ritmo serrato i lavori che trasformeranno l’ex Caserma Rossani in un nuovo e strategico polo culturale per la città di Bari. Nelle scorse ore hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere ... trmtv.it

Ex caserma Rossani, sopralluogo al cantiere: prende forma la nuova sede dell’Accademia di Belle Arti di Bari FOTOI due edifici ospiteranno aula magna, laboratori e uffici; vanno avanti gli scavi per il parcheggio interrato e la futura Piazza d’Arti nel grande progetto di rigenerazione urbana ... lagazzettadelmezzogiorno.it