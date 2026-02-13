Una Fiaba per C’era una Volta | 500 euro di borsa di studio per i giovani talenti della scrittura

Il premio “Una Fiaba per C’era una Volta” ha annunciato una borsa di studio da 500 euro per i giovani scrittori, per incentivare nuove voci nella narrativa fiabesca. La decisione nasce dalla volontà di collegare le scuole, la letteratura e la televisione, mantenendo vivo il ricordo delle storie di Giovan Battista Basile. Quest’anno, il concorso si svolge in concomitanza con la 25ª edizione del format televisivo “C’era una Volta…”, trasmissione che da decenni celebra le fiabe classiche. Tra le iniziative, ci sarà anche un laboratorio di scrittura rivolto agli studenti delle

Un ponte tra scuola, letteratura e televisione nel segno della tradizione fiabesca. Nasce così il premio "Una Fiaba per C'era una Volta", concorso letterario collegato allo storico format televisivo "C'era una Volta.", giunto alla 25ª edizione e dedicato alle opere di Giovan Battista Basile. L'iniziativa prende forma all'interno della trasmissione prodotta da TeleClub Italia e si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Campania, con l'obiettivo di valorizzarne creatività e capacità narrativa. A sostenere concretamente il progetto è il Lions Club Napoli Partenope Palazzo Reale, che finanzia una borsa di studio da 500 euro destinata al vincitore o alla vincitrice dell'edizione 2026.