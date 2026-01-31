Natalia Aspesi, 96 anni, continua a scrivere con la grinta di sempre. Ogni suo articolo su Repubblica mette a nudo la sua opinione senza mezzi termini, anche quando il tema è spinoso o scomodo. Non ha paura di essere diretta, e spesso colpisce nel segno con parole taglienti. La sua penna resta un punto di riferimento nel giornalismo italiano, e per molti è come avere sempre un’ombra dietro, pronta a sparare con precisione.

Forte dei suoi formidabili 96 anni Natalia Aspesi è come se fosse appostata dietro a una roccia e ogni volta puntasse e sparasse dalle pagine targate Repubblica, il più delle volte cogliendo nel segno. Nell’intervistarla col dovuto rispetto qualcuno di recente ha scritto che lei è “una fuoriclasse della cattiveria” e che è questo a dare particolare sapore ai suoi interventi. Ricordo che in un suo articolo fece una volta il mio nome ed era una dizione sgradevole nei miei confronti. Beninteso, nulla di grave. Confesso di non essere un entusiasta della “cattiveria” in fatto degli articoli che scriviamo sui giornali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sulla “cattiveria” nello scrivere, quando serve e quando è superflua

Approfondimenti su Natalia Aspesi

La generazione Alpha si fa sentire anche nel linguaggio quotidiano, contribuendo a definire nuove espressioni e modi di comunicare.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Natalia Aspesi

Sulla cattiveria nello scrivere, quando serve e quando è superfluaSi tratti di un personaggio pubblico, di un libro o di un film, confesso che a me piace infinitamente di più lodare che aggredire. Talvolta basta limitarsi a dissentire scuotendo il capo. E bisogna ri ... ilfoglio.it

ANIME PICCOLE E MALATE Ci sono alcuni che leggono i miei post solo per scrivere commenti saccenti e faziosi, per criticare e svalutare ciò che non conoscono nemmeno. Non capisco come funzionano questi tuttologi del cavolo! Cosa si nasconde dietro le l - facebook.com facebook