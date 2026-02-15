Zazzaroni durissimo con il VAR | C’è quando non serve e non c’è quando serve Pensate a come sarebbe cambiata la partita con il suo intervento
Ivan Zazzaroni critica duramente il VAR, affermando che interviene quando non dovrebbe e invece manca all’appello quando sarebbe utile. Ha sottolineato come la partita avrebbe potuto cambiare radicalmente se il sistema fosse stato più presente in momenti cruciali, come durante alcuni episodi chiave. La sua opinione è chiara: il VAR non funziona come dovrebbe, creando più confusione che vantaggi.
Ivan Zazzaroni ci è andato giù pesante con il VAR, dicendo che c’è quando non serve e non c’è quando serve. Di seguito le sue parole. Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, ci è andato giù pesante sul Var in seguito al clamoroso errore arbitrale di ieri in Inter Juve. ULTIME JUVENTUS LIVE SU LA PENNA – « Il Var c’è quando non serve e non c’è quando serve. Più o meno volutamente, ci stanno prendendo per il protocollo. Sembra una maledizione ormai e in parte lo è: per settimane, mesi, anni – se consideriamo la vecchia accusa di Ancelotti – critichiamo duramente l’arbitraggio in due tempi e luoghi (campo e Lissone) invocando il ritorno a una maggiore autonomia decisionale del direttore di gara e alla prima occasione importante La Penna, in campo, si rende autore di una svista clamorosa, punendo un fallo inesistente di Kalulu, che ne determina l’espulsione (secondo giallo) a pochi minuti dalla fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Momola (Engineering): “Serve parsimonia, applicare l’Ai generativa quando serve”
Aerosol nei bambini: quando serve davvero (e quando è inutile)Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ivan Zazzaroni: A Ballando ero io il cattivo prima di Selvaggia Lucarelli/ Ho fatto un passo indietro…Ivan Zazzaroni, ospite oggi a Da Noi a Ruota Libera, ha raccontato della sua storia intrecciata con Ballando con le stelle. Giornalismo sportivo, tv, ma soprattutto Ballando con le stelle; la carriera ... ilsussidiario.net
Zazzaroni: Cucci è come un padre. Mi fece il complimento più belloIl momento più intenso della presenza di Ivan Zazzaroni a Da noi… a ruota libera arriva quando sullo schermo compare Italo Cucci. Un videomessaggio secco, affettuoso e ironico, nello stile del grande ... corrieredellosport.it
#Zazzaroni durissimo con #FIFA, #UEFA e non solo L'attacco del giornalista x.com
Caso #Pavard in #Francia: bufera totale al #Marsiglia Dopo l’umiliante ko contro il PSG e l’eliminazione dalla Champions, esplode la polemica sull’ex Inter. Il giornalista Walid Acherchour attacca durissimo: “Pavard è indegno dell’OM. Ridatelo all’Inter facebook