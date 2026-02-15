Ivan Zazzaroni critica duramente il VAR, affermando che interviene quando non dovrebbe e invece manca all’appello quando sarebbe utile. Ha sottolineato come la partita avrebbe potuto cambiare radicalmente se il sistema fosse stato più presente in momenti cruciali, come durante alcuni episodi chiave. La sua opinione è chiara: il VAR non funziona come dovrebbe, creando più confusione che vantaggi.

Ivan Zazzaroni ci è andato giù pesante con il VAR, dicendo che c’è quando non serve e non c’è quando serve. Di seguito le sue parole. Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, ci è andato giù pesante sul Var in seguito al clamoroso errore arbitrale di ieri in Inter Juve. ULTIME JUVENTUS LIVE SU LA PENNA – « Il Var c’è quando non serve e non c’è quando serve. Più o meno volutamente, ci stanno prendendo per il protocollo. Sembra una maledizione ormai e in parte lo è: per settimane, mesi, anni – se consideriamo la vecchia accusa di Ancelotti – critichiamo duramente l’arbitraggio in due tempi e luoghi (campo e Lissone) invocando il ritorno a una maggiore autonomia decisionale del direttore di gara e alla prima occasione importante La Penna, in campo, si rende autore di una svista clamorosa, punendo un fallo inesistente di Kalulu, che ne determina l’espulsione (secondo giallo) a pochi minuti dalla fine del primo tempo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zazzaroni durissimo con il VAR: «C’è quando non serve e non c’è quando serve. Pensate a come sarebbe cambiata la partita con il suo intervento»

