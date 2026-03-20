Oggi pomeriggio all’antica Zecca incontro con il viceministro Sisto

Oggi pomeriggio alle 17, al Museo della Zecca di Lucca, si tiene un incontro pubblico intitolato

Appuntamento oggi pomeriggio con inizo alle ore 17, al Museo della Zecca di Lucca (Piazzale Verdi) con l’incontro pubblico dal titolo “ Le ragioni del Sì ” dedicato al confronto e all’approfondimento sui temi della riforma della giustizia. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di dialogo aperto con cittadini e professionisti del settore, con l’obiettivo di illustrare le motivazioni a sostegno del “Sì” in vista del Referendum in programma nei giorni 22 e 23 marzo. Ad aprire l’evento saranno i saluti istituzionali di Carlo Bigongiari, Segretario Provinciale di Forza Italia e Claudio Lazzarini, Segretario Comunale di Forza Italia Lucca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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