Il prossimo 31 marzo alle 17:30 si terrà un incontro pubblico presso l'Avellino Scalo Hub Enogastronomico, situato nella stazione ferroviaria della città. L’evento, promosso dal comitato “Stop all’isolamento: ridate il treno ad Avellino”, si concentrerà sulla situazione attuale della stazione e sulle prospettive future del servizio ferroviario locale. La riunione si svolgerà nei locali della stessa stazione.

La data non è casuale: il 31 marzo 1879 veniva inaugurata la stazione di Avellino. A 147 anni di distanza, il capoluogo irpino resta l’unico della Campania privo di un servizio ferroviario attivo, mentre i lavori risultano ancora in corso senza indicazioni certe sui tempi di completamento. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fare chiarezza sullo stato degli interventi e sulle prospettive future del collegamento ferroviario. Il comitato ha invitato a partecipare rappresentanti di RFI, istituzioni regionali e locali, sindacati, oltre che ai principali esponenti politici e agli stakeholder territoriali. La mobilitazione civica sul tema ha raccolto negli ultimi mesi oltre 5. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Avellino, il treno (ancora) non arriva: confronto pubblico sulla stazione il 31 marzo

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