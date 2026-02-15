Avellino confronto pubblico sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo

L’Ordine degli Avvocati di Avellino ha deciso di organizzare un incontro pubblico il 16 febbraio 2026 alle ore 15.30 nell’Aula Magna “Rosario Livatino” per discutere del referendum costituzionale previsto per il 22 e 23 marzo. La scelta di questa data nasce dalla volontà di informare i cittadini in modo diretto e chiaro, prima delle votazioni. L’appuntamento si concentra sulle implicazioni di questa riforma e si rivolge a chi desidera capire meglio le novità in gioco.

AVELLINO – Sarà l'Aula Magna "Rosario Livatino" a ospitare, il 16 febbraio 2026 alle ore 15.30, l'incontro promosso dall'Ordine degli Avvocati di Avellino in vista del referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. Un appuntamento di approfondimento che metterà a confronto le ragioni del "Sì" e del "No", con il contributo di magistrati, avvocati e rappresentanti del mondo dell'informazione. Il confronto entrerà nel merito con due momenti distinti. Per le ragioni del "Sì" interverranno il dottor Giacomo Rocchi, presidente della prima sezione penale della Corte di Cassazione; il professor avvocato Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte costituzionale; l'avvocato Francesco Perone, del Foro di Avellino.