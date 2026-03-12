Monteforte Irpino il Tar rimescola le carte | spuntano 11 schede in più

Il Tar della Campania ha concluso le operazioni di riconteggio delle schede elettorali a Monteforte Irpino, portando alla luce undici schede in più rispetto ai dati precedenti. Questa scoperta ha portato a una revisione della proclamazione di Fabio Siricio come sindaco della città. La decisione del tribunale ha riaperto il dibattito sulla validità dei risultati elettorali locali.

Undici schede in più. È questo il dato emerso al termine delle operazioni di riconteggio disposte dal Tar della Campania, che rimette in discussione la proclamazione di Fabio Siricio come sindaco di Monteforte Irpino. In particolare, nella sezione 7 è emersa, dal confronto tra le schede verificate e quelle risultanti dal verbale, una differenza di 11 schede in più effettivamente autenticate. Nessuna differenza nelle sezioni 2 e 6, mentre nella sezione 1 non è stato possibile procedere al confronto perché i dati non erano stato correttamente riportati sui relativi registri.

