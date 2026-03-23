Pronostico e quote Elena Rybakina – Talia Gibson WTA Miami 24-03-2026

Elena Rybakina e Talia Gibson chiuderanno il programma sul centrale subito dopo il match di Sinner dunque quando in Italia sarà notte fonda. La kazaka di Mosca, dopo aver battuto Yulia Putinteva all’esordio nel torneo, ha sconfitto Marta Kostyuk per la seconda volta in questa stagione. La due volte campionessa Slam ha conquistato l’85% dei. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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