Dopo aver visto Aryna Sabalenka e Elina Svitolina sfidarsi, Jessica Pegula e Elena Rybakina sono pronte a scendere in campo per le semifinali degli Australian Open. Le due si preparano a giocarsi un posto in finale, con il pubblico che attende di scoprire chi tra loro affronterà la vincitrice della sfida precedente.

Jessica Pegula e Elena Rybakina scenderanno in campo dopo la conclusione della sfida tra Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina dunque conosceranno già il nome della prima finalista. La nativa di Mosca ha messo a segno 11 ace per sconfiggere Iga Swiatek nei quarti di finale in due set. Questa sarà la seconda semifinale agli Australian. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jessica Pegula – Elena Rybakina, semifinali WTA Australian Open 29-01-2026

Questa mattina alle 09:30 italiane, Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scendono in campo per la prima semifinale degli Australian Open 2026.

Jessica Pegula batte Amanda Anisimova e si qualifica per la semifinale degli Australian Open 2026.

