Pronostico e quote Aryna Sabalenka – Linda Noskova semifinale WTA Indian Wells 14-03-2026

Aryna Sabalenka e Linda Noskova sono le due giocatrici che si sfideranno nella semifinale femminile del torneo di Indian Wells, con l’incontro previsto per dopo mezzanotte italiana. L’orario di inizio dipenderà dal completamento delle partite precedenti, in particolare due match di doppio maschile. La partita sarà la prima semifinale femminile del torneo e si terrà in tarda notte.

Aryna Sabalenka e Linda Noskova daranno vita alla prima semifinale femminile del torneo di Indian Wells non prima della mezzanotte italiana, e come sempre l'orario di inizio effettivo dipenderà da quando finiranno le partite precedenti, nella fattispecie due doppi maschili. La bielorussa ha fatto percorso netto, ovvero non ha ancora concesso un set nel suo.

