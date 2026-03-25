Progetto stadio-clinica Stefano Bandecchi e Sergio Anibaldi | Dal Tar nessun giudizio nel merito Città discriminata

Il Tar non ha espresso un giudizio sul merito del progetto dello stadio e clinica presentato da Stefano Bandecchi e Sergio Anibaldi. La sentenza si è limitata a considerare solamente la ricostruzione fornita dalla Regione, evidenziando come il parere finale della conferenza dei servizi del 2022 sia stato valutato come negativo. I due promotori affermano che la città sia stata discriminata in questa decisione.

La nota ufficiale del sindaco di Terni e dell'assessore all'Urbanistica, che si chiude laconicamente: "Siamo oltremodo contenti che il Consiglio di Stato stia a Roma e non a Perugia” “A una prima lettura della sentenza il Tar si è attenuto esclusivamente alla ricostruzione effettuata dalla Regione e cioè ha letto come negativo il parere conclusivo della conferenza dei servizi decisoria del 2022. In altri termini la sentenza si basa sul riconoscimento dell’interpretazione data dalla Regione sul punto cinque della conferenza dei servizi secondo cui si sarebbe conclusa negativamente per la clinica. Così facendo il Tar non è dovuto... 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Progetto stadio-clinica, Stefano Bandecchi e Sergio Anibaldi: "Dal Tar nessun giudizio nel merito. Città discriminata" Articoli correlati Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del TarAccolto il ricorso presentato dalla Regione Umbria sul progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana calcio. Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar per stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti” Aggiornamenti e notizie su Stefano Bandecchi Temi più discussi: Bocciato il progetto stadio-clinica. Ricorso della Regione accolto dal Tar. La palla passa al Consiglio di Stato; Demolito il progetto stadio-clinica: il Tar accoglie il ricorso della Regione e annulla l’atto del Comune; Terni, le reazioni alla sentenza del Tar sul progetto stadio-clinica. Bandecchi: Valuteremo se ricorrere al Consiglio di Stato; Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’ UFFICIALE: ecco il giudizio di merito del Tar. Stadio-clinica, dopo il ko del Comune al Tar Bandecchi: «Città discriminata». Tutte le reazionidi S.S. È stata depositata martedì pomeriggio la sentenza del Tar dell’Umbria che annulla l’atto del Comune di Terni sulla vicenda stadio-clinica. Il tribunale ha accolto il ricorso della Regione cont ... umbria24.it Terni, le reazioni alla sentenza del Tar sul progetto stadio-clinica. Bandecchi: Valuteremo se ricorrere al Consiglio di StatoLe posizioni degli esponenti di FdI, Forza Italia, Lega, Patto Avanti Umbria. Le parole della presidente Proietti e della Giunta ... corrieredellumbria.it "Sentenza del Tar su clinica stadio, andiamo al Consiglio di Stato" "In merito alla vicenda clinica stadio prendo atto della decisione resa pubblica dal Tar nella giornata di oggi - dichiara il sindaco Stefano Bandecchi - i nostri avvocati leggeranno attentamente l - facebook.com facebook Stefano Bandecchi: "Sull'IA l'Europa non deve rincorrere" x.com