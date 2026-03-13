Agrivoltaico ai Poggini Trapani PD | Basta scaricabarile sulla Regione L' autorizzazione è arrivata dal Comune

Un consigliere regionale del Partito Democratico ha invitato il Comune di Casciana Terme Lari a smettere di girare intorno alla questione dell'agrivoltaico ai Poggini, a Trapani. Secondo quanto affermato, l'autorizzazione per l'impianto è stata rilasciata dal Comune stesso, nonostante le accuse di scaricabarile e di responsabilità attribuite alla Regione Toscana. La discussione riguarda la validità delle autorizzazioni e le procedure adottate.

“E' necessario interrompere immediatamente il gioco dello scaricabarile messo in atto dal Comune di Casciana Terme Lari - dice Matteo Trapani, consigliere regionale del Partito Democratico - Nonostante i tentativi di addossare la colpa alla Regione Toscana, i documenti parlano chiaro: l'impianto previsto ai Poggini è inferiore ai 10 MW. Questo significa che l'iter seguito è quello della PAS (Procedura Abilitativa Semplificata, ndr), un'autorizzazione che passa esclusivamente dagli uffici comunali e non dalla Regione”. Trapani solleva dubbi anche sulla gestione della tutela ambientale da parte della giunta attuale: “Il... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Articoli correlati

Lepore: "Sulla sicurezza il governo è vittima della sua stessa propaganda. Basta scaricabarile"Dopo l’omicidio del capotreno alla stazione, il sindaco di Bologna respinge le accuse del Viminale, rivendica le misure adottate dal Comune e attacca...

Impianto fotovoltaico ai Poggini, il Comune punta al riconoscimento dell'interesse comunitario per proteggere l'oasiLa richiesta alla Regione Toscana per evitare la costruzione dell'impianto nell'area che presenta caratteristiche agricole e naturalistiche di pregio...

Altri aggiornamenti su Agrivoltaico ai Poggini Trapani PD...

Parco fotovoltaico ai Poggini: L’impianto non è graditoCASCIANA TERME LARIIl parco fotovoltaico di 14 ettari nell’oasi dei Poggini non è gradito. A dirlo è il sindaco Paolo Mori. Era così anche per la precedente amministrazione che il 6 giugno 2024 ... lanazione.it

Bando agrivoltaico, nuove imprese ammesse agli incentivi10/07/2025 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha aggiornato le graduatorie del Bando per l’agrivoltaico innovativo, ha modificato la disciplina per l’incentivazione dei ... edilportale.com