Bullismo rischi del web stupefacenti e violenza di genere | torna nelle scuole il progetto Educhiamo insieme alla legalità

Il progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità” torna nelle scuole di Ancona nel 2026, offrendo un percorso di sensibilizzazione su temi come il bullismo, i rischi del web, le sostanze stupefacenti e la violenza di genere. Promosso dalla Polizia di Stato e dall’Ufficio Scolastico Regionale, mira a promuovere una cultura della legalità e della responsabilità tra i giovani, favorendo un ambiente scolastico più sicuro e consapevole.

ANCONA- Prosegue anche nel 2026 la 4^ edizione del progetto “Educhiamo Insieme alla Legalità”, promosso dalla Polizia di Stato di Ancona, per volontà del questore Capocasa, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale. L’iniziativa, rivolta agli studenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado di Ancona e provincia, nasce dalla consapevolezza che la prevenzione e la diffusione della cultura della legalità rappresentano strumenti fondamentali per la crescita sana delle nuove generazioni. Proprio in quest’ottica, il progetto si propone di affiancare le istituzioni scolastiche, offrendo ai più giovani occasioni di confronto, informazione e riflessione sui principali fenomeni che caratterizzano il loro vissuto quotidiano.🔗 Leggi su Anconatoday.it

