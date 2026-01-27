Contro la violenza di genere con il progetto Liberi di ricostruire per rafforzare i servizi della cooperativa sociale Be free

Il progetto “Liberi di ricostruire” di Be free cooperativa sociale mira a contrastare la violenza di genere, rafforzando i servizi di supporto. Supportato da Intesa Sanpaolo attraverso il programma Formula, si propone di favorire l’inclusione sociale e l’accesso al lavoro per le persone in difficoltà, contribuendo a creare un percorso di reinserimento e autonomia.

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto "Libere di Ricostruire" di Be free cooperativa sociale grazie al programma Formula, dedicato al sostegno diretto di progetti distintivi sulla sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà

Fondosviluppo ha riconosciuto la cooperativa iCare per il suo impegno nel contrasto alla violenza di genere.

Argomenti discussi: Violenza di genere: la Regione investe su lavoro, scuole e prevenzione; RI-GENDER: un laboratorio di innovazione sociale contro la violenza di genere. Compila il questionario sulla violenza economica; L’impegno di commercianti e artigiani torinesi contro la violenza di genere; Il testo della nuova proposta di testo unificato dei disegni di legge in tema di violenza sessuale: dal consenso libero e attuale alla volontà contraria.

